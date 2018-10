Schimbare FULGER anunțata de Eugen Teodorovici dupa ce ANAF a decis impozitarea mirilor

Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat că nu este de acord cu modul de acțiune al ANAF, în ceea ce privește impozitarea nunților, și spune că va propune schimbarea termenelor de prescriere, astfel încât să nu existe acțiuni ale Fiscului după 5 ani, ci în termen de doi, scrie Mediafax.

"În primul rând, ANAF trebuia să întrebe ministrul de resort legat de o astfel de acțiune. Apoi, am spus de foarte multe ori că această abordare a ANAF trebuie să se schimbe, în felul de a acționa și de a reacționa. Și acest lucru se va schimba până la final de an. Doar să urmăriți acțiunile până la final de an și veți vedea că lucrurile se întâmplă cum spun eu", a declarat Eugen Teodorovici, la Tulcea.

Ministrul de Finanțe spune că va face și o propunere de modificare a legii astfel încât termenele de prescriere să scadă de la 5 la 2 ani.

"ANAF avea multe alte lucruri de făcut până să ajungă la acest tip de acțiune. Ieri vorbeam cu vicepreședintele de la ANAF, care a păstorit această situație și care era convins de faptul că este o măsură foarte bună. Atunci mi-a venit și ideea de a propune o modificare legislativă, că sunt 5 ani pentru prescriere și am spus <> că așa e românul la noi, mai ales ANAF. Și atunci poate ar fi bine să ducem această perioadă de prescriere de la 5 la 2 ani , pentru că în primul an declari veniturile, ăla nu se ia în calcul, dar după momentul obligației de plată trebuie să înceapă să curgă momentul de prescriere. Asta pentru ca și ANAF să poată acționa din timp, să nu văduvească bugetul de stat cu sume pe care le-ar fi putut încasa, să nu stea ani de zile și înainte de prescriere vine cu o astfel de măsură", a mai afirmat Teodorovici.

În ultimele zile, în spațiul public au apărut mai multe declarații cu privire la faptul că ANAF a început să trimită tinerilor căsătoriţi solicitări ca aceştia să declare ce relaţii economice au avut, în contextul căsătoriei civile şi religioase, cu persoanele fizice sau firmele care le-au furnizat servicii de fotografie, muzică pentru petrecere şi spaţiul.