Schimbare importanta pentru SMURD. Ce anunt a facut azi Raed Arafat

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a declarat duminică, la Târgu Mureş, că în cursul acestui an va începe procedura de preluare a serviciilor civile SMURD civile de către Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, dacă proiectul de lege va fi adoptat şi de Senat."Echipele civile există în 5 judeţe, iar aceste echipe au fost înfiinţate înaintea legii care a ieşit, legea Sănătăţii de-atunci, şi care erau echipe finanţate de primării pentru personal şi de bugetul de stat pentru combustibil şi materiale sanitare. În ultimii doi ani am început să avem presiuni din partea primăriilor că nu mai pot să susţină aceste echipaje. Judeţul Iaşi le-a desfiinţat integral, de exemplu, şi am pierdut puncte de lucru acolo. Într-o analiză, singura soluţie era să preluăm aceste echipe la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. A intrat o propunere legislativă, a fost susţinută, chiar am fost sprijiniţi şi din judeţul Mureş de domnul prefect, că să ajungem ca această lege să fie acceptată şi la nivel guvernamental. Pentru că a venit ca iniţiativă legislativă din partea Parlamentului, Ministerul de Interne bineînţeles a sprijinit-o şi au semnat acordul pentru ea. Acum a ieşit de la Camera Deputaţilor cu vot unanim şi urmează să treacă prin Senat, unde sper să nu fie nici o problemă acolo. Asta înseamnă că în cursul acestui an vom începe procedura de preluare", a declarat Raed Arafat, la inaugurarea noului punct de lucru al ISU Mureş, găzduit de platforma combinatului Azomureş.Potrivit secretarului de stat, până la preluarea echipajelor civile ale SMURD, cel puţin la nivelul judeţului Mureş, Consiliul Judeţean s-a oferit să plătească salariile angajaţilor, întrucât primăriile susţin că nu mai au fonduri."După Mureş vine Hunedoara şi Sibiu, mai avem Arad şi Maramureş, care mai au câte două-trei echipe, dar cele mai multe echipe de acest gen sunt în Mureş. Dacă s-ar desfiinţa echipele acestea, pleacă cam 60% din echipele SMURD-ului din judeţ. Din 13 echipe la nivel naţional, 8 echipe, dacă nu mă înşel, funcţionează şi cu personal civil. Este vorba doar de salarii, fiindcă dotarea există, totul există. În judeţul Mureş, dacă ar dispărea punctele Deda, Ibăneşti, Râciu, Iernut, o parte din echipajul din Reghin, fiindcă acolo e echipaj mixt, acolo ar muri oameni imediat. Au avut 1.400 de intervenţii pe echipă", a precizat dr. Raed Arafat.Sursa text: antena3.ro