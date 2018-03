Schimbare in Codul Muncii! Ce trebuie sa stie angajatorii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatii au adoptat saptamana trecuta un proiect de modificare a legii zilierilor, care aduce cateva modificari esentiale pentru angajatorii care folosesc astfel de tipuri de contracte. Astfel, daca proiectul va fi promulgat de catre presedintele Klaus Iohannis in forma actuala, incepand de anul acesta firmele care inchiriaza forta de munca in regim temporar vor putea intermedia angajarea zilierilor, perioada de angajare a acestora se extinde de la 90 la 180 de zile, iar o alta modificare creste numarul de domenii in care pot fi folositi zilieri. „Aspectul pozitiv al noii legi este ca, pana acum, nu exista un cadru legal pentru intermedierea angajarii zilierilor. Aspectul negativ este ca, odata cu amendamentele ve ...