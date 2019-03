Schimbare majora in Codul Rutier. Toți șoferii trebuie sa știe asta

Politistii au efectuat o razie, sambata noapte, in Capitala, care i-a vizat pe taximetristi, dar si pe soferii Uber si Bolt. Au fost depistate mai multe nereguli si au fost aplicate amenzi in valoare de 45.000 de lei, in urma verificarii a 110 de masini. Mai multor soferi le-a fost suspendat dreptul de a conduce.