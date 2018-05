Schimbare MAJORA in toate scolile din Romania! Guvernul a facut marele anunt

scoala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Programele anterioare de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, respectiv de distribuire a laptelui in scoli, se unifica in "Programul pentru Scoli", sub aceleasi reguli si principii de implementare, incepand cu anul scolar 2017 - 2018, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat de presa, informeaza Agerpres. Dezbaterile privind modificarea legislatiei la nivel european, in sensul unificarii celor doua programe, au fost demarate in anul 2014. Cele doua componente ale programului sunt: distributia de fructe, legume, lapte si produse lactate si masuri educative. Potrivit sursei citate, noul program pentru scoli pune accent pe distribui ...