Schimbare pe WhatsApp: ce-i cu functia noua pe care o baga

WhatsApp va beneficia de-o functie utila. E preluata direct din motorul de cautare Google Chrome si o sa te ajute sa nu fii inselat de poze mincinoase distribuite de altii. WhatsApp, asa cum e cazul si cu , are o problema cu dezinformarea. Nu poate controla, si nici nu s-a chinuit prea tare, stirile false care sunt propagata prin aceasta aplicatie. Ce incearca acum sa faca e sa adauge functia prin care sa cauti poze. Astfel, daca ceva e prea ciudat ca sa fie adevarat, poti cauta mai usor. Odata cu versiunea 2.19.73, WhatsApp va primi functia „Search image" sau, in romana, „cauta imagine" si o s-o caute automat pe Google. Deocamdata, nu-i cert cand va fi introdusa functia, dar e de as ...