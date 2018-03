Schimbare totala in politica militara și externa a SUA. Linia conservatoare dura adusa de Donald Trump la putere

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat joi, într-un mesaj pe Twitter, înlocuirea consilierului său pe probleme de securitate naţională, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relatează AFP. "Sunt bucuros să anunţ că, începând de la 9 aprilie 2018, John Bolton va fi noul meu consilier pe probleme de securitate naţională", a informat Donald Trump despre această nouă schimbare importantă în echipa sa după o serie de concedieri şi demisii în ultimele luni, conform Agerpres.

Cel care a fost unul dintre liderii "durilor" din cadrul administraţiei George W. Bush, înainte de a deveni comentator la postul Fox News, este cunoscut pentru stilul său abraziv. Salutând "activitatea extraordinară" depusă de H.R. McMaster, Trump a dat asigurări că acesta va fi mereu "prietenul" său.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.