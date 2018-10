Schimbarea orei. Se renunta sau nu la ora de vara?

Schimbarea orei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia Europeana a propus de curand renuntarea la schimbarea orei (de vara sau de iarna) in Europa. Statele membre au libertatea de a decide o data pentru totdeauna daca doresc sa ramana in mod permanent la ora de vara sau la ora de iarna. “Cu totii afirmam in discursurile noastre ca dorim sa actionam la nivel macro in chestiunile de importanta majora si la nivel micro in chestiunile de importanta minora. Dar nu exista aplauze atunci cand legislatia UE prevede faptul ca europenii trebuie sa schimbe ora de doua ori pe an. Comisia propune schimbarea acestei situatii. Schimbarea orei trebuie sa inceteze. Statele membre ar trebui sa decida singure ca cetatenii lor sa traiasca in conditii de ora de ...