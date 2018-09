Schimbari de ultima ora a pensiilor! Lia Olguta Vasilescu a facut marele anunt

Lia Olguta Vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii a anuntat schimbari de ultima ora la pensii. In exclusivitate la Romania TV, Olguta Vasilescu a vorbit despre o noua majorare decisa in sedinta PSD. Practic, la majorarile cu rata inflatiei, s-ar putea adauga la pensii inca doua puncte procentuale. "A mai fost o modificare decisa la sedinta Comitetului Executiv, dupa ce noi am spus ca din 2022 se merge pe rata inflatiei s-a cerut sa fie si inca 2% peste rata inflatiei, se poate ca inflatia sa fie negativa. Am lucrat la mai multe variante de amendamente. Ministrul Muncii anunta un nou ajutor social! Decizia a fost luata in plin scandal de la pesta porcina Pana in 2021 noi crestem pe punctul de pensie, anul viitor va fi 1265 ...