Schimbari in Guvernul Dancila. Care sunt noutatile

Social-democraţii se vor reuni într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD luni, 19 noiembrie, de la ora 11.00, scrie România TV.În şedinţa CExN, liderii PSD vor analiza un raport intern privind îndeplinirea programului de guvernare pe domenii de activitate, precum şi un al doilea raport, al premierului Viorica Dăncilă, vizavi de activitatea fiecărui ministru.Codrin Ştefănescu va fi noul secretar general al partidului, a decis luni Comitetul Executiv Naţional.Codrin Ştefănescu va ocupa locul lăsat vacant după excluderea din partid a fostului secretar general, Marian Neacşu.Premierul Viorica Dăncilă a declarat că decizia finală privind remanierea unora dintre miniştrii PSD va fi luată în cadrul Comitetului Executiv Naţional al partidului."Decidem în CExN", a declarat premierul, luni, înainte de a intra la şedinţa CExN al PSD.Întrebată dacă lista cu miniştrii care vor fi remaniaţi este făcută, Dăncilă a spus: "Trebuie aprobarea CExN".Lia Olguţa Vasilescu este propusă pentru preluarea Ministerului Transporturilor, iar locul ei la Ministerul Muncii va fi preluat de Marius Budăi, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, potrivit România TV.Ilan Laufer va prelua portofoliul Dezvoltării de la Paul Stănescu.Nicolae Bădălău îl va înlocui pe Dănuţ Andruşcă la Ministerul Economiei.Gabriel Leş va prelua postul lui Mihia Fifor, care şi-a anunţat demisia dela Ministerul Apărării.Mihai Fifor şi-a dat demisia din funcţia de ministru al Apărării înainte de şedinţa CEx PSD."Am prezentat mulţumiri pentru încrederea pe care mi-au acordat-o dna prim ministru şi dl Dragnea. Am făcut o analiză serioasă. I-am rugat să-mi permită să-mi depun mandatul şi să mă ocup de viaţa la partid, unde urmează o perioadă dificilă", a declarat Mihai Fifor.Liderii PSD care fac parte din CEx s-au întâlnit la Liviu Dragnea în birou, luni la ora 10.00, und a ajuns şi premierul Viorica Dăncilă, informează România TV.Negocieri de ultimă în PSD înainte de ședința CEX. Potrivit unor surse politice, fostul ministru al Mediului de Afaceri, Ilan Laufer, va fi propus pentru Ministerul Dezvoltării, în locul lui Paul Stănescu. Trezorierul PSD, deputatul Mircea Drăghici, va fi propus la Ministerul Transporturilor, unde acum este Lucian Șova. Ministerul Apărării va fi condus, potrivit surselor politice, de preşedintele Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor Dorel Căprar. Mihai Fifor va fi răsplătit cu o funcție onorifică, cea de președinte al Consiliului Național al PSD.Olguța Vasilescu va rămâne în continuare la Ministerul Muncii, iar Tudorel Toader nu va pleca din fruntea Ministerului Justiției. În ședința CExN, liderii PSD vor analiza un raport intern privind îndeplinirea programului de guvernare pe domenii de activitate, precum și un al doilea raport, al premierului Viorica Dăncilă, cu privire la activitatea fiecărui ministru.Comitetul Executiv al PSD în care premierul Viorica Dăncilă va prezenta evaluarea miniştrilor din Cabinetul său are loc la aproximativ două săptămâni după ce premierul a anunţat că a finalizat evaluarea.Liderii PSD au avut mai multe întâlniri în ultimele zile, dar negocierile continuă şi în ultimele 24 de ore înainte de CEx. În acest moment, sunt stabilite câteva nume sigure de miniştri care vor rămâne în Guvern. Printre cei care vor avea parte de o evaluare pozitivă se numără Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Petre Daea, ministrul Agriculturii, și Sorina Pintea, ministrul Sănătății.Lista remaniabililor este deschisă de vicepremierul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării. Liderului PSD Olt nu i se iartă faptul că s-a aliat cu Firea, Țuţuianu şi Neacşu împotriva lui Liviu Dragnea. Al doilea remaniabil este celebrul Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei. Lucian Șova, ministrul Transporturilor, este şi el cu un picior în afara Guvernului.De altfel, Liviu Dragnea a lăsat să se înţeleagă acest lucru încă de săptămâna trecută. Referindu-se la o problema din domeniul Transporturilor, Dragnea a afirmat că va vorbi cu "actualul sau cu următorul" ministrul de resort.Alţi miniştri care îşi vor pierde în mod sigur mandatele sunt George Ivaşcu, ministrul Culturii, şi Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului.Într-o situaţie incertă sunt vicepremierul Viorel Ştefan, dar şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Pe lista remaniabililor ar fi apărut din nou şi Mihai Fifor.În spaţiul public au circulat liste cu numele mai multor miniştri care îşi vor schimba cabinetele. Astfel, vicepremierul Paul Stănescu ar fi urmat să fie înlocuit la Ministerul Dezvoltării de Lia Olguţa Vasilescu. De asemenea, sursele din PSD, citate de România TV, informează că Rovana Plumb, şefa de la Fondurile Europene, ar putea prelua Ministerul Muncii, un portofoliu pe care l-a mai deținut în trecut.La Dezvoltare este, însă, în cărţi şi Mircea Drăghici, controversatul trezorier al PSD, acuzat în ultima perioadă, printr-o serie de dezvăluiri de presă, că ar fi gestionat în beneficiu propriu subvenţiile primite de PSD de la AEP. Ministerul Dezvoltării vine la pachet cu funcţia de vicepremier, actualul ministru, Paul Stănescu, urmând să-şi piardă funcţia din cauza poziţionării în tabăra anti-Dragnea.La ministerul pentru IMM-uri va fi păstrat actualul ministru, Radu Oprea. Fostul ministru al Economiei şi, ulterior, al IMM-urilor din Guvernul Grindeanu, Alexandru Petrescu, ar urma să revină în Executiv, la Ministerul Comunicaţiilor, în locul lui Bogdan Cojocaru, rămas un anonim după aproape un an. Dănuţ Andruşcă părăseşte Ministerul Economiei, înlocuitorul fiind un cunoscut personaj al cărui nume nu a fost încă dezvăluit.Niculae Bădălău, preşedintele PSD Giurgiu, este pregătit să preia Ministerul Transporturilor în cazul în care Lucian Şova ar fi remaniat. Viitorul ministru nu va fi într-o situaţie prea confortabilă, având în vedere greva generală de la metrou, scandalul transportatorilor şi eternele discuţii despre autostrăzi.Dat iniţial ca remaniabil, ministrul Turismului, Bogdan Trif, ar putea fi păstrat în Guvern. De asemenea, vicepremierul Ana Birchall rămâne pe poziţii, potrivit surselor din PSD.Liderul PSD Liviu Dragnea declara recent că îl susţine în continuare pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, inclusiv în ceea ce priveşte revocarea procurorului general, Augustin Lazăr, procedura care, spune Dragnea, trebuie dusă la capăt.Eventuale sancţiuni pentru Gabriela Firea la CEx al PSDComitetul Executiv al PSD ar putea tranşa luni şi cazul Gabrielei Firea. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că îşi aşteaptă sentinţa la Comitetul Executiv, însă spune că nu vor exista surprize.”Mi-aştept sentinţa, aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, prea mari surprize nu vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge”, a declarat, vineri, Gabriela Firea.Întrebată la ce sentinţă se aşteaptă, Firea a precizat că a înţeles că urmează să i se retragă funcţiile politice, respectiv preşedinte al PSD Bucureşti şi al PSD Ilfov.”Asta este, se trăieşte şi fără funcţii politice. Eu am venit în PSD ca simplu membru”, a mai spus Firea, precizând că nu i se pare normal ca cele două funcţii să fie ”scoase la mezat”, atâta timp cât ea nu a fost îndepărtată din ele.