Schimbari majore a vremii! Ce fenomene meteo o sa avem

ANM anunta ca vremea se va incalzi treptat, urmand ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare sa fie inregistrate temperaturi chiar si mai ridicate decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, adica de 20 de grade. Asta in conditiile in care duminica au fost si minus 16 grade. "Pentru urmatorul interval, vestile sunt bune. Procesul de incalzire va continua, dar va fi lent, timid, astfel temperaturile vor creste usor, atat cele maxime, cat si cele minime cu cate doua-trei grade de la o zi la alta. Luni asteptam temperaturi de 10-11 grade in regiunile de vest, iar in restul teritoriului, chiar daca se resimte o incalzire, temperaturile vor fi in continuare mai scazute decat in mod normal pentru aceas ...