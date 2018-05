Schimbari majore in legislatia rutiera! Toti soferii sunt vizati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DRPCIV a anuntat ca, de duminica, 20 mai, soferilor care nu inregistreaza contractul de vanzare-cumparare al autoturismului li se suspenda dreptul de a circula. Aceleasi sanctiuni sunt aplicate si proprietarilor ale caror masini nu corespund din punct de vedere tehnic. Suspendarea dreptului de a circula pe drumurile publice se aplica soferilor temporar pana in momentul in care cumparatorul reuseste sa isi declare autoturismul. "Numerosi cetateni ne-au adresat petitii si au pus intrebari referitoare la ce posibilitate au dupa ce vand un autovehicul sa urmareasca starea inmatricularii si sa se asigure ca noul proprietar va transcrie vehiculul pe numele sau astfel incat sa nu mai fie pusi in situatia de a plati amenzi pentru o ...