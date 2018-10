Schimbari majore la taxe si impozite incepand cu anul 2019

Taxe impozite google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In timp ce ministrul de Finante da asigurari ca mediul de business va fi sustinut si nu va exista o crestere, ci o reducere a fiscalitatii in 2019, analistii economici sustin ca masurile Guvernului care pun presiune pe deficitul bugetar vor fi echilibrate prin cresterea impozitelor si taxelor locale. Programul de guvernare 2018-2020, la capitolul Fiscalitate, prevede modificarea cotei TVA de la 19% la 18%. In plus, extinderea cotei 5% de TVA pentru vanzarea de locuinte (cele cu o suprafata mai mica de 120mp) si pentru inputuri in agricultura. Masura este sustinuta si de Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care a vorbit in acesta toamna despre faptul ca ia in calcul reducerea cotei TVA la 18%, de l ...