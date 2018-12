Schimbari radicale in Codul Rutier din Italia! Romanii ar putea ramane fara masinile inmatriculate in tara! Recomandarile MAE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma modificarilor aduse Codului Rutier din Italia, romanii ar putea sa ramana fara masinile inmatriculate in tara. Ministerul Afacerilor Externe ofera asistenta consulara si anunta ca a cerut clarificari de la autoritatile italiene. "Cu referire la recentele modificari survenite in legislatia rutiera italiana, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Autoritatile romane urmaresc cu atentie subiectul modificarilor legislative introduse in legislatia rutiera italiana prin Decretul-lege nr.113/2018. Astfel, Ambasada Romaniei la Roma a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile italiene de resort pentru a obtine clarificari cu privire la sfera de aplicare a prevederilor legislative. Mis ...