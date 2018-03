Schimbari radicale in Sanatate. Cum se vor acorda salariile. Multi medici vor renunta la privat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la B1 Tv ca urmeaza sa fie stabilite niste criterii de evaluare prin noua lege a sanatatii, astfel incat cei care muncesc foarte mult sa fie rasplatiti pe masura. Ministrul si-a manifestat convingerea ca multi medici vor veni dinspre sistemul privat catre cel public, astfel incat sa nu mai fie nevoie sa lucreze in mai multe locuri. "Eu sunt convinsa ca vor renunta multi la privat, pentru ca munceau si la privat ca sa isi completeze veniturile. Era normal sa lucreze si lucrau foarte multi. Multi sunt epuizati. Incearca sa aiba un trai decent lucrand in doua-trei-patru-cinci parti. Salariul le va permite sa aiba un singur job. Vor avea si ei o viata, pentru ca marea majoritate c ...