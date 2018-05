Schimbarile climatice se vor resimti dramatic in aceasta vara. Meteorologii avertizeaza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ne asteapta arsita in timpul zilei, furtuni intense si chiar inundatii – seara. Climatologii ne explica pe larg aceste fenomene extreme si cauzele lor. O zi de poveste, cand toti romanii au incercat sa se bucure de vreme superba si…au preferat sa nu se gandeasca la vremea schimbatoare din ultimele luni. Climatologii insa nu au vesti deloc bune! Chiar daca in calendar, vara este la un pas distanta de noi, se anunta zile furtunoase. Mirabela Dumitrache, reporter: “Ne asteapta o vara extrema! Furtunile se vor tine lant, vor fi perioade de arsita si chiar inundatii. Toate se vor derula haotic, intr-un interval extrem de scurt.” De vina sunt schimbarile climatice, care ne vor afecta extrem de mult in aceas ...