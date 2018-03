Schweighofer vinde padurile pe care le detine in Romania catre grupul suedez GreenGold

Schweighofer paduri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul austriac Schweighofer vinde padurile pe care le are in Romania catre investitorul suedez Greengold Asset Management AB/KB, potrivit Bloomberg. Mai exact, vinde societatea Cascade Empire si Ocolul Silvic Cascade Empire, care impreuna detin 14.283 hectare de padure in nordul Romaniei, potrivit unei declaratii emise luni de Schweighofer. Pretul de achizitie si detaliile contractului nu au fost divulgate. In urma cu un an, Asociatia pentru Certificare Forestiera (Forest Stewardship Council - FSC ) a retras definitiv certificarea pentru lemnul procesat de grupul austriac Schweighofer, dupa ce activisti din trei tari (Germania, Austria si Romania) au inmanat o petitie semnata de peste 250.000 ...