Sclavie moderna in estul Londrei. Razii pe santierele cu muncitori romani

Modern Slavery google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de origine romana a fost arestat in urma unui raid intreprins de GLLA (inspectia muncii) in zona de est a Londrei, anunta Construction Enquirer. Totodata, mai mult de 50 de persoane sunt tratate ca fiind vulnerabile dupa controalele de la cinci adrese din Barking, Walthamstow, Forest Gate, Ilford si Newham, ca parte a unei investigatii privind exploatarea lucratorilor din Europa de est. Actiunea urmeaza unor informatii referitoare la acuzatii de abuz de forta de munca pe santierele din intreaga capitala, amenintari cu violenta si utilizarea de identitatifalse. Fara mila! Aducea sclavi in Marea Britanie. Ii platea cu 2 lire sterline pe ora si ii tinea intr-o camera, pe podea Un numar de per ...