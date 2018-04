Sclavii lumii moderne! Angajatii Amazon din depozite, fortati sa urineze in sticle

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De pe vremea in care muncitorii mai castigasera niste drepturi, prin anii 70 ai secolului trecut, patronatul si patura conducatoare a societatii au hotarat ca trebuie sa aplice o alta strategie pentru a controla masele - insecuritatea locului de munca. Si rezultatele s-au vazut, au crescut profiturile, au scazut pretentiile angajatilor, ingroziti de ideea ca ar ramane fara serviciu. Amazon, cel mai mare retailer din lume, este una dintre cele mai de succes companii care s-a dezvoltat pe si prin intermediul iinternetului. Situatia Amazon este din ce in ce mai infloritoare - a reusit sa depaseasca in topul valorii companiei un alt gigant IT, Google, fiind pe cale, in ritmul actual, sa ajunga la o mie de miliarde de dolari p ...