Scleroterapia. Cum sa scapi de varice si de venele panza de paianjen

Scleroterapia este una dintre cele mai eficiente tratament pentru telangiectazii (venele panza de paianjen), venele reticulare si venele varicoase. In ce consta scleroterapia Acest tip de tratament consta in injectarea unei solutii saline (agent sclerozant) direct in vena cu ajutorul unui ac fin. Aceasta solutie impinge sangele spre venele sanatoase. Vena bolnava este absorbita de organism si dispare treptat (2 – 4 saptamani). Interventia nu necesita spitalizare si este sigura. Pot aparea mancarimi, inflamatii, crampe, echimoze la nivel local. Dupa interventie se recomanda purtarea ciorapilor elastici si mersul zilnic 30-40 ...