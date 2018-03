Scoala Gimnaziala "Alexandru cel Bun" din iasi a dat un exemplu de educatie istorica. Evenimentul s-a derulat la UAIC

Simpozion 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 28 martie 2018, incepand cu ora 11, in Sala Ferdinand a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a avut loc Simpozionul „Motivatie si performanta- 100 de ani de la Unirea din 1918- pagini de istorie reflectate in practica scolara”. Evenimentul a fost organizat de Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” din Iasi in parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si a fost dedicat manifestarilor legate de Centenarul Marii Uniri. In deschidere au participat reprezentantii institutiilor partenere: Prof. univ. Dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de credite al Universitatii „Alexandru Ioan” C ...