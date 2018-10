Scoala Gimnaziala Deleni, pe harta Europei

Scoala Deleni Erasmus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 15-20 Octombrie 2018, patru profesori si doi elevi ai Scolii Gimnaziale Deleni au participat la cea de-a patra intalnire transnationala din cadrul proiectului Erasmus+ K2 ”Reading without borders”, gazduita de Scoala I.C. Mazza Colamarino din Teorre de Greco-Italia. Activitatea a reunit participanti din 8 tari europene: Bulgaria, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Romania si Turcia. In cadrul acestei intalniri, elevii din tarile cuprinse in proiect au regizat o dramatizare a unui capitol din romanul ”Micul print” de Antoine de Saint-Exupéry. De asemenea, cu ajutorul copiilor, a fost alcatuita si cartea internationala ”Young writers&rdqu ...