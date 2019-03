Scoala Gimnaziala „Ionel Teodoreanu" din Iasi desfasoara proiectul Apa – Sufletul Pamantului,  in parteneriat cu S.C. APAVITAL Iasi.

Ziua Mondiala a Apei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prilejuit de faptul ca in luna martie se sarbatoreste, in ziua de 21 martie, Ziua Mondiala a Padurii si in ziua de 22 martie Ziua Mondiala a Apei, proiectul si-a propus constientizarea elevilor cu privire la importanta apei in existenta noastra zilnica si sensibilizarea acestora in vederea pastrarii si protejarii calitatii apei. Activitatile proiectului s-au adresat tuturor elevilor scolii, atat din ciclul primar, cat si din cel gimnazial, precum si profesorilor, dar si parintilor. Elevii au organizat dezbateri pe tema importantei apei in viata noastra si in natura, impreuna cu specialisti din cadrul S.C. APAVITAL Iasi. Ei au realizat de asemenea prezentari despre importanta apei pent ...