Scoala Gimnaziala nr. 5 Nicolae Iorga din Constanta scoate la concurs un post vacant

Primar din Valcea prins ca fura la o dezbatere anticorupție. Cu ce a plecat edilul acasa? VIDEO Primarul comunei Mihăești, Constantin Bărzăgeanu (PNL), a fost filmat de camerele de supraveghere ale hotelului în care era cazat chiar în timp ce sustrăgea o perie electrică de curățat pantofi. Citește mai departe...

Perfidia protocoalelor secrete Cu cat sunt mai critice, mai distrugatoare chiar, opiniile oficiale si tehnice ale europenilor la adresa Romaniei, cu atat guvernantii Romaniei se invartoseaza sa respinga aceste opinii devastatoare ca fiind expresia unei ostilitati euro-atlantice, indreptata nu impotriva lor, a guvernantilor, ci im ...

eMAG Catalog de Black Friday publicat partial: Ce preturi au Galaxy S8 si iPhone X si alte 20 eMAG nu se joaca atunci cand vine vorba de reduceri de Black Friday si de a-si pune pe jar clientii chiar si cu o saptamana inainte de marele eveniment. Acum, ca au mai ramas doar cateva ore, au inceput sa apara pe internet preturi pentru diferite produse. Citește mai departe...

Traian Basescu: Imaginea tarii si increderea in Romania sunt extrem de deteriorate Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că imaginea României în Europa şi încrederea în ţara noastră sunt „extrem ...

Un pilot a murit dupa ce și-a inscenat un accident de motocicleta. Totul s-a intamplat sub privirile echipei EXATLON Un pilot a murit după ce și-a înscenat un accident de motocicletă. Iar totul s-a întâmplat sub privirile echipei EXATLON! (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!) Miguel Angel Pena, un pilot de motociclism în vârstă de 39 de ani, a murit, vineri, în oraşul dominican Las Terrenas, la doar câţiva kilometri de locul în care […] The post Un pilot a murit după ce și-a înscenat un accident de motocicletă. Totul s-a întâmplat sub privirile echipei EXATLON appeared first on Cancan.ro.

SOC in tenisul mondial: Agnieszka Radwanska se retrage din activitate Jucătoarea poloneză Agnieszka Radwanska, în vârstă de 29 de ani, a anunţat, miercuri, că a decis să îşi încheie cariera ...

Mihai Bendeac, reacție șocanta dupa moartea torționarului Vișinescu Mihai Bendeac a avut o reacție șocantă după moartea torționarului Vișinescu, postând o imagine pe rețelele de socializare, din aeroport. Actorul se pregătea să plece cu avionul la Cluj și a scris un mesaj la fotografia cu biletul de avion, în care le împărtășea prietenilor virtuali că este “leșinat de frică“, deoarece torționarul Vișinescu a […] The post Mihai Bendeac, reacție șocantă după moartea torționarului Vișinescu appeared first on Cancan.ro.

Mihai Constantinescu, marturisiri dureroase: ”Singuratatea in doi e sinistra…” Mihai Constantinescu a făcut niște mărturisiri dureroase în platoul emisiunii Răi da’ buni. Îndrăgitul cântăreț a vorbit despre singurătate, care poate fi uneori extrem de apăsătoare. ”Singurătatea în doi este sinistră. Se termină comunicarea cu o persoană cu care tu ai stat, ţi-a plăcut, dar la un moment dat se stinge. Sunt două becuri care […] The post Mihai Constantinescu, mărturisiri dureroase: ”Singurătatea în doi e sinistră…” appeared first on Cancan.ro.

Comisia Europeană, reacție dură după ofensiva PSD față de MCV Comisia Europeană răspunde PSD, după ce liderii social-democrați au acuzat la unison că raportul MCV și-a depășit cadrul. Comisia nu are orientare politică, precizează un purtător de cuvânt al comisiei într-un răspuns pentru Realitatea TV.