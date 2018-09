Scoala incepe cu greva japoneza la scoala in care au invatat doi romani castigatori ai Premiului Nobel

Invatatorii de la Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timisoara, cu predare in limba germana, au anuntat ca vor incepe luni anul scolar in greva japoneza, nemultumiti de intrarea in vigoare a OUG 9/2018 care prevede ca orele de limba romana, la clasele minoritatilor nationale, vor fi predate de profesori specializati.