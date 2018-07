Scoala incepe mai devreme! Afla pe ce data incepe si cand are loc prima vacanta

Numaratoare inversa pana cand incepe scoala, oficial a inceput!

Elevii nu mai au multa vacanta si deja se cand la cand incepe scoala in 2018. In septembrie, acestia se vor intorce in banci, iar prima vacanta o au abia in iarna. Conform structurii anului scolar 2018-2019, copiii incep scoala pe 10 septembrie.

Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019).

Cand are loc prima vacanta

Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna, in perioada 22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019, vacanta intersemestriala intre 2 si 10 februarie 2019, vacanta de primavara, intre 20 aprilie si 5 mai 2019 si vacanta de vara, din 15 iunie pana in 15 septembrie 2019.

Clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 27 octombrie – 4 noiembrie 2018.

De asemenea, pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 7 iunie 2019.

Schimbari la examenul de Bacalaureat

Prima sesiune a Bacalaureatului va incepe pe 12 februarie cu proba orala la limba romana. Intre 16 si 20 februarie, elevii de clasa a 12-a vor sustine proba competentelor digitale, iar intre 21 si 22 februarie le vor fi testate competentele lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.

Pentru a promova aceste probe, elevii trebuie doar sa se prezinte la examen.

Fiecare va obtine un calificativ – utilizator mediu, avansat sau experimentat, care nu conteaza la nota finala.

De asemenea, incepand cu anul scolar 2018-2019, elevii ar putea avea pe banci un manual unic, la fiecare materie, editat de editura unica a Ministerului Educatiei.

In ciuda faptului ca numerosi profesori si experti in educatie s-au declarat impotriva acestei modificari, Guvernul a aprobat in luna decembrie un proiect de lege in acest sens. Acesta va intra in vigoare doar daca trece de votul Parlamentului.

