In cadrul Proiectului "Scoala pentru valori autentice" organizat de ISJ Iasi, valoarea lunii martie a fost creativitatea. 564 de elevi de la Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare" Dancu coordonati de 30 de cadre didactice au participat la activitati diverse constand in: ateliere de lucru pentru confectionarea de martisoare si felicitari, in parteneriat cu Scoala Profesionala Holboca; ateliere de pictura care au permis copiilor sa combine culorile primaverii si sa creeze peisaje minunate de primavara; ateliere de indemanare pentru confectionarea de postere, pasari, flori, ghirlande cu care au fost infrumusetate salile de clasa; elevii claselor gimnaziale au lucrat in echipe la realizare ...