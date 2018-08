Scobeste o ceapa la mijloc si umple-o cu miere de albine, apoi las-o 8 ore la macerat. Acest remediu natural iti va vindeca organismul

Ceapa si miere de albine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ai vazut-o pe bunica cum scobea ceapa si o umplea cu miere de albine, apoi iti dadea cate o lingura pe zi din acest amestec? Te-ai gandit vreodata de ce a facut asta? Ei bine, pentru ca mixul e foarte benefic pentru sanatatea ta. Siropul de ceapa este un leac babesc folosit pentru gripa si tuse, deoarece are proprietati antiseptice si antiinfectioase. Este usor de preparat si te scapa de simptomele neplacute ale racelii intr-un timp foarte scurt, iar gustul este mult mai placut decat cel al produselor din farmacii. In popor se spune ca ceapa tine la distanta afectiunile sezonului rece, ceea ce nu e de mirare, avand in vedere continutul ridicat de vitamina C, B6, B1, biotina si acid folic. ...