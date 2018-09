Scoli fara bani de salarii pana la sfarsitul anului. Avertismentul unor sindicaliști

Premierul Viorica Dancila a anuntat ca nu a fost luata inca o decizie in legatura cu o eventuala remaniere guvernamentala, dar a inceput evaluarea ministerelor.

Serviciul de transport gratuit in regim taxi pentru persoanele adulte cu dizabilitati motorii din Capitala care nu au alte venituri in afara prestatiilor sociale acordate de la bugetul de stat si local va deveni activ din 10 septembrie, potrivit Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului ...

Premierul Viorica Dăncilă susține că are o cooperare bună cu Gabriela Firea, precizând că va sprijini toate solicitările legale. Referitor la conflictul dintre primarul Capitalei și liderul PSD, Dăncilă susține că discuțiile ar trebui să aibă loc în interiorul partidului. „Eu am cooperat foarte bine ...

De la începutul lunii mai și până pe 6 septembrie, au fost înregistrate 166 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile, fiind înregistrate 17 decese, anunță Ministerul Sănătății, care recomandă autorităţilor să continue măsurile de dezinsecție. „Ministerul Sănătății reamintește autorităţilor administrației publice locale să continue măsurile de dezinsecție în localităţi pentru a