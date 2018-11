Scoli inchise din cauza vremii, in Galati

Vremea rea a inceput sa faca ravagii in tara, mai multe scoli din Galati au fost inchise din cauza frigului. Cursurile au fost suspendate din cauza frigului, deoarece unitatile nu au incalzire, iar elevii si profesorii tremura de frig. Toate scolile au centrale termice, dar acestea nu pot fi folosite deoarece lucrarile comandate de Primarie privind instalarea de surse de incalzire au inceput tarziu, iar unitatile de invatamant asteapta autorizatiile pentru racordarea la reteaua de gaze.

13 scoli din orasul Galati se afla in aceasta situatie, iar directorii de la o scoala si doua colegii au informat Inspectoratul Scolar ca au suspendat cursurile luni si marti. „Astazi si maine cursurile sunt suspendate. Sunt 12 grade in scoala, nu putem pune in pericol sanatatea elevilor si a profesorilor. Se va lua o decizie marti, sper sa se rezolve pana atunci, mai e un contor de montat, instalatia este pregatita”, a declarat directorul Colegiului Tehnic ”Traian Vuia”, Gelu Homer.

Scoli din Galati, inchise din cauza frigului

Peste o mie de elevi au fost anuntati ca nu se fac cursuri, acestea urmand sa fie recuperate, in timp ce in alte zece unitati scolare programul a fost scurtat, potrivit Mediafax.ro. „In celelalte unitati cu probleme au fost reduse orele, ca numar de minute. Erau 17 unitati pe lista, cei de la Distrigaz lucreaza, ni s-a promis ca in cateva zile se va rezolva problema la cele mai multe scoli. Nimeni nu vrea vacanta acum, nu le convine nici lor pentru ca trebuie sa recupereze orele pierdute”, a explicat, la solicitarea MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al ISJ Galati, Oana Enache.

Autoritatile locale spun ca problema alimentarii cu gaz va fi rezolvata in urmatoarele zile, la sase dintre unitatile afectate sistemul de termoficare urmand sa fie pornit chiar luni. „Sunt trei unitati care au decis sa suspende cursurile, doua colegii si Scoala nr.17. Acestea sunt inchise pana cand se da drumul la incalzire, este posibil sa se intample chiar astazi. Asteptam de la firma care face lucrarile de cuplare la reteaua de gaz. Lucrarile sunt in diferite stadii, ei au avansat termene diferite. Oricum dupa ce monteaza echipamentele trebuie sa faca probe timp de 48 de ore. Este vorba doar de lucrari de cuplare la reteaua de gaz, toate scolile au centrale. Erau 17 uniati in aceasta situatie, patru au fost rezolvate, au ramas 13 dintre care ni s-a spus ca sase vor fi incalzite pana maine cel tarziu”, a declarat, potrivit aceleiasi surse, purtatorul de cuvant al Primariei Galati, Raluca Ardean.

Iarna a facut, deja, prima victima! Un barbat a murit inghetat la Buzau

Un om fara adapost a fost gasit inghetat, luni dimineata, la Buzau. Barbatul, rapus de ger, este prima victima a acestei ierni. Zapada abundenta si vantul puternic au facut probleme in tot judetul Buzau. Drumarii actioneaza in continuu pentru ca circulatia sa nu fie blocata.

n cursul noptii s-a actionat permanent pe 6 drumuri nationale care leaga judetul Buzau de Slobozia, Braila, Ploiesti, Brasov, Vrancea si Ialomita. Astfel, s-a intervenit cu 26 de utilaje ATB si unimog – uri si s-au imprastiat peste 250 de tone de antiderapant pe urmatoarele tronsoane de drum: DN2E85 la limitele judetelor Vrancea si Ialomita, DN1B Buzau – Ploiesti, DN2B Buzau-Braila, DN2C Costesti –Slobozia, DN22 Ramnicu Sarat – Braila si pe DN 10 Buzau-Brasov.

Prognoza meteo 19-25 noiembrie

Vremea anunta recorduri de ninsori si ger extrem in 19-25 noiembrie. Sunt prognozate zapezi insemnate cantitativ. Cele mai mari ninsori din sudul tarii, in luna noiembrie, din ultimii 20 de ani! Temperaturile maxime si minime la Bucuresti se incadreaza intre 7 grade si -5 grade Celsius. La munte, valorile termice ating -6 si 6 grade Celsius.

Potrivit ANM, in saptamana viitoare 19-25 noiembrie, temperatura aerului va avea valori mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada in regiunile estice, sudice si partial in cele centrale, iar in restul tarii vor fi in general apropiate de mediile multianuale ale saptamanii.

