Scolile britanice renunta la ceasurile de tip analog din cauza ca adolescentii nu sunt capabili sa citeasca ora

Şcolile britanice renunţă la ceasurile de tip analog din sălile de examen din cauză că adolescenţii nu sunt capabili să citească ora, a anunţat Uniunea cadrelor didactice, citată de The Telegraph. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Profesorii instalează acum ceasuri digitale, după ce elevii s-au plâns că în timpul testelor nu reuşeau să citească ceasul în mod corect. Malcolm Trobe, de la Association of School and College Leaders (ASCL), a precizat că tinerii spun că s-au obişnuit cu dispozitivele digitale. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Generaţia actuală nu se pricepe la fel de bine la citit ceasul tradiţonal ca generaţiile mai vechi", a declarat el pentru The Daily Telegraph. "Sunt obişnuiţi să vadă o reprezentare digitală a orei pe telefonul sau pe calculatorul lor. Aproape orice aparat au este digital, aşa că tinerii sunt expuşi la ceasuri electronice peste tot", a adăugat Trobe. Trobe, fost director de şcoală, a subliniat că profesorii vor ca elevii lor să fie relaxaţi pe durata examenelor. Având un ceas tradiţional în clasă ar putea constitui o cauză de stres inutil. "Nu ne dorim ca elevii să ridice mâna şi să întrebe cât timp mai au la dispoziţie", a spus el. Mai mulţi profesori au împărtăşit pe reţelele de socializare experienţele pe care le-au avut în urma unei prezentări pe această temă. Stephanie Keenan, şefa catedrei de limbă engleză de la Ruislip High School, în nord-vestul Londrei, a spus că şcoala ei a instalat un ceas digital în sălile de examen după ce a admis că de mulţi ani nouă, zece, unsrezece elevi nu puteau să citească ...