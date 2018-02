Scolile s-au inchis pentru toata saptamana. Primarul Firea: „Ii protejam pe elevi, dar si pe parinti”

„Ar fi fost mult mai grav sa incepem scoala, copii sa se imbolnaveasca si apoi sa stea inca o saptamana acasa.

In ceea ce-i priveste pe studenti, fiecare universitate va decide ceea ce e mai bine pentru studentii lor – rugamintea e ca si invatamantul particular sa se ia decizia in timpul zilei de azi, pentru ca toata lumea sa fie informata”, a spus primarul Gabriela Firea.

