Scotia se pregateste sa-si declare independenta? Anuntul premierului Nicola Sturgeon

Scotia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul informeazaa Agerpres. Duminica, ea a declarat pentru BBC: „Cand Theresa May se va intoace de la Bruxelles si va spune «Am acordul» vom judeca atunci... pare ca va fi in noiembrie. Imi voi stabili atunci urmatorul pas”. Cel mai recent sondaj, dat publicitatii duminica, privind independenta Scotiei de Marea Britanie, daca si cand va iesi din Uniunea Europeana, arata ca ea este sustinuta de 50% din populatie. ...