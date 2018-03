Scotia. Un roman, hot de parfumuri lasat liber ca sa poata demonstra ca munceste cinstit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman care furase mai multe sticlute de parfum si after-shave dintr-un magazin din Dundee, Scotia, a fost lasat in libertate de judecator pentru a demonstra ca poate munci. Corneliu Niedl, de 32 de ani, a recunoscut ca pe 19 februarie a furat noua sticle de after-shave si sase sticle de parfum dintr-un magazin Boots. Cinci romani, spargatori de case in Colchester. Identificati dupa ce o femeie le-a fotografiat masina cu care operau Articolele care costau 614 lire sterline, au fost scoase din magazin intr-o punga captusita cu folie de aluminiu pentru a pacali alarmele de la iesire. Pe 4 martie, romanul a intrat din nou in magazin, iar personalul a alertat politia care l-a arestat pe hot. Aparatorul lui Niedl a spus ca acesta ...