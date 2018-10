Scriitoarea Anna Burns a fost recompensata, pentru romanul "Milkman", cu premiul Man Booker 2018

Scriitoarea nord-irlandeză Anna Burns a fost recompensată, pentru romanul "Milkman", cu premiul Man Booker, una dintre cele mai prestigioase distincţii literare din lume dedicate autorilor care scriu în limba engleză, potrivit The Guardian, scrie Mediafax.

Numele câştigătoarei Man Booker Prize pe 2018 a fost anunţat marţi seară, într-o ceremonie care a avut loc la Guildhall din Londra.

Juriul, prezidat de filosoful Kwame Anthony Appiah, a descris romanul Annei Burns - primul autor nord-irlandez recompensat cu prestigioasa distincţie - drept "incredibil de original". Volumul experimental, al treilea al autoarei, prezintă povestea unei tinere de 18 ani hărțuite sexual de un bărbat puternic.

"Vocea puternic distinctivă a Annei Burns provoacă mentalitatea tradiţională şi se traduce într-o proză surprinzătoare şi imersivă. Este o poveste despre brutalitate, uzurpare şi rezistenţă, narată cu mult umor", a descris juriul cartea.

În vârstă de 56 de ani, Anna Burns a mai fost nominalizată la alt prestigios premiu, Orange Prize, în 2002, pentru romanul "No Bones".

Citește și: Mihail a fost invitat la concertul anual de Crăciun de la Vatican

Anna Burns este prima femeie care câştigă Man Booker Prize din 2012, când a fost recompensată cu această distincţie Hilary Mantel, pentru romanul "Bring Up the Bodies".

Anul acesta, pe lista scurtă a nominalizărilor s-au mai aflat Robin Robertson, cu "The Long Take", Rachel Kushner, cu "The Mars Room", Richard Powers, cu "The Overstory", Esi Edugyan, cu "Washington Black", și Daisy Johnson, cu "Everything Under".

Anul trecut, Man Booker Prize a revenit unui american, George Saunders, pentru "Lincoln in the Bardo".

Premiul Man Booker, în valoare de 50.000 de lire sterline, este acordat anual din 1969, fiind dedicat scriitorilor de orice naționalitate care scriu în limba engleză și publică în Marea Britanie sau Irlanda. Înainte de 2014, premiul era rezervat doar autorilor din Marea Britanie, Irlanda, Zimbabwe și țările Commonwealth.

Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără autori celebri, precum Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Ben Okri, Hilary Mantel şi Thomas Keneally.