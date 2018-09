Scriitorul si cineastrul francez Éric Vuillard, laureat al Premiului Goncourt, prezent la FILIT 2018

FILIT 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scriitorul si cineastrul francez Éric Vuillard, laureat al Premiului Goncourt, se va intalni cu publicul iesean, luni, 1 octombrie, in avanpremiera Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi (FILIT). Evenimentul va avea loc in Sala Ferdinand a Universitatii “Al.I.Cuza”, incepand cu ora 18.30. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile, iar cei care doresc sa participe trebuie sa trimita un e-mail la adresa AvanpremieraFILIT•gmail.com pentru a-si rezerva un loc. Cea de-a sasea editie a FILIT se va desfasura in perioada 3-7 octombrie si va reuni mari nume ale literaturii: Jonathan Franzen, Jón Kalman Stefánsson, Kamila Shamsie, Sylvie Germain, ...