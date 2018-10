Scriitorul turc Burhan Sonmez: Nimeni nu e in siguranta in Turcia, doar o societate amnezica poate repeta aceleasi greseli

Nimeni nu se poate simti in siguranta in Turcia, nici macar cei care il sustin astazi pe presedintele Erdogan, dar istoria este una paradoxala, pentru ca societatile care nu isi construiesc o memorie repeta traumele trecutului. Sunt cuvintele puternice ale scriitorului turc Burhan Erdogan, un critic al regimului politic de la Ankara, care, dupa ce a trait in exil, a decis sa revina in Istanbul si sa isi faca vocea auzita.