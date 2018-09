Scriitorul Vintila Mihailescu, internat la Spitalul Clinic Fundeni: are nevoie de sange

O tragedie de proporții zguduie lumea. 200 de oameni, morți in adancurile lacului Cel puţin 44 de persoane s-au înecat în urma scufundării unui feribot în Lacul Victoria din Tanzania, oficialii guvernamentali temându-se că numărul morţilor ar putea fi mai mare de 200, a spus un oficial local, relatează Reuters şi Citește mai departe...

Uniunea Practicienilor in Insolventa critica modificarile propuse la Legea Insolventei: Pot diminua incasarile bugetare Membrii Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) au sustinut, joi, ca prin unele modificari la procedura insolventei propuse de Ministerul finantelor publice (MFP), printr-un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG), veniturile la buget pot sa scada.

Accident cumplit in Teleorman: mai multe victime. Plan roșu de intervenție Planul roșu de intervenție a fost activat în această dimineață în județul Teleorman, la Bujoreni. Patru oameni au fost răniți, dintre care unul grav, după ce microbuzul cu care călătoreau s-a răsturnat.

Ioan Stanomir: Lupta nu este cu Liviu Dragnea, ci cu Partidul-Stat, care dureaza de 70 de ani. Care e solutia Regimul Dragnea i-ar putea supravietui lui Liviu Dragnea pentru ca reprezinta partidul-stat care dureaza de aproape 70 de ani, in variate forme, iar lupta impotriva lui este una dificila, Opozitia trebuind sa se solidarizeze in jurul unui numitor comun si sa ofere electoratului anti-PSD o sansa de a ...

Atac armat in SUA: Șapte victime, inclusiv copii Şapte oameni, printre care şi copii, au fost împuşcaţi joi în oraşul Syaracuse din statul american New York, a anunţat sindicatul pompierilor prin reţelele sociale preluate de Reuters, potrivit Agerpres.

Simona Trașca ataca pe cale civila. "Ii cer 250.000 de lei!" Pe cine vrea sa "scuture" de bani fosta asistenta TV Simona Trașcă nu cedează. La un an de când a fost bătută la ieșirea dintr-un local situat în zona parcului Herăstrău, agresoarea, o minionă "posedată", după cum a descris-o fosta asistentă TV, a ieșit basma curată. Blonda este, însă, decisă să atace pe cale civilă și îi cere agresoarei daune morale în valoare de 250.000

Iubita lui Nicolae Botgros a divorțat dupa 15 ani de casnicie, cu o luna inainte sa se nasca copilul! Ce spune fostul soț: „Ei au o relație de ani buni!" Nicolae Botgros are o fetiţă de şase luni cu solista Anişoara Dabija. Fostul soţ al femeii a fost cel care a confirmat zvonurile. Potrivit acestuia, el şi cântăreaţa au divorţat în martie, cu o lună înainte să se nască copilul. Nicolae Botgros a deveni tătic la 65 de ani, cu solista de 38 de ani

Tragedie in Columbia. Un suporter roman a murit chiar in timpul partidei Deportivo Cali – LDU Quito Liviu Crâșmariu și-a găsit sfârșitul tocmai în columbia, în timp ce urmărea, de pe stadion, partida dintre Deportivo Cali și LDU Quito, ca parte a optimilor de finală din Copa Sudamericana. În vârstă de 65 de ani, bărbatul asista, liniștit, la dispută, când, din senin, s-a prăbușit la pământ. Din primele informații, Liviu Crâșmariu a

Un microbuz s-a rasturnat pe un drum din Teleorman. Bilanțul victimelor Un microbuz în care se aflau 8 persoane s-a răsturnat, vineri dimineață, pe DN6, în zona localității Bujoreni din județul Teleorman, trei persoane fiind rănite. UPDATE, ORA 07:31 / Bilanțul final al accidentului pe DN6, în zona localității Bujoreni din județul Teleorman, unde un microbuz în care se aflau 8 persoane s-a răsturnat, arată că