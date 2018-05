Scrima: Cupa Europei la floreta feminin - CSA Steaua, pe locul al doilea

Scrima google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSA Steaua Bucuresti a ocupat locul al doilea in Cupa Europei la floreta feminin, desfasurata luni, in Sala ''Mihai Viteazul'' din Bucuresti, dupa ce a fost invinsa in finala de formatia italiana CS Aeronautica Militare cu scorul de 43-34. Pentru invingatoare au tras Francesca Palumbo, Elisa Vardaro, Valentina De Costanzo si Valentina Cipriani, in timp ce pentru CSA Steaua au evoluat Maria Boldor, Malina Calugareanu, Anca Saveanu si Andreea Gheorghe. In finala mica, CSU Poli Timisoara (Ana Boldor, Teodora Sirbu, Alexandra Lazin, Emilia Corbu) a intrecut-o pe SVSM Kiev cu 45-38. Vezi si: CSA Steaua Bucuresti, campioana nationala pe echipe la spada feminin Steaua a invins-o in sferturi ...