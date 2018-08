Scrisoarea coplesitoare a unei mame catre copilul ei: ‹‹Azi te deranjeaza prezenta mea in caminul tau si simt ca abia astepti sa plec...››

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Copilul meu, Azi am inteles ca nu mai sunt cine am fost pentru tine. Eu nu mai simt ca iti sunt mama, ci simt ca-ti sunt doar o povara. Azi am aflat cu uimire ca mama este mama doar cat timp copilul are nevoie de ea, dar cand ea are nevoie de copilul ei, devine o povara. Candva eram cea in bratele careia cautai adapost si alinare. Eram fiinta pe care o iubeai cel mai mult, singura in care credeai, singura de a carei companie aveai nevoie. Cand iti eram mama ma intrebai cu spaima in privire si in glas daca am sa te parasesc vreodata. Imi desenai flori, fluturi si casute colorate si imi promiteai ca atunci cand vei fi mare, vei avea si tu grija de mine, asa cum am avut eu de tine ori de cate ori ai fost bolnav. Ma mangaiai p ...