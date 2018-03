Scrisoarea de adio a infirmierului care si-a ucis colega asistenta si apoi s-a sinucis: 'Din mormant, din Iad de unde dracu' oi fi, nu am sa-i dau pace!'

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O crima s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la sectia de Psihiatrie de la Spitalul Judetean din Slatina. Un infirmier si-a injunghiat colega, o asistenta, si apoi s-a sinucis. Faptele s-au petrecut undeva in jurul orelor 1:00 -2:00 dimineata, in urma unui incident intre cei doi, petrecut intr-o sala de tratamente, pe care au blocat-o din interior. Procurorul de caz si serviciul de medicina legala au constatat decesul ambelor persoane, care aveau mai multe plagi prin injunghiere. Asistenta lucra din 2002 la spital, iar infirmierul din 1993-1994. Niciunul dintre ei nu daduse semne de comportament ciudat anterior tragediei. Gheorghe Ghenea, infirmierul care si-a ucis colega - Ramona Cosmescu, asistenta me ...