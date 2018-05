„Scrisoarea diavolului” a fost descifrata cu ajutorul Dark Web. Mesajul scris de o maica in 1676

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O scrisoare care dateaza din anul 1676 si scrisa de catre o calugarita siciliana a fost supranumita ”scrisoarea diavolului”. Dupa sute de ani in care nimeni nu a stiut ce a scris maicuta, scrisoarea a fost tradusa. Documentul a fost descifrat de oamenii de stiinta din Sicilia, printr-un software de decodare de pe Dark Web. Potrivit legendei, sora Maria Crocifissa della Concezione s-a trezit dintr-un lesin si a gasit mai multe scrisori misterioase, dar pe care ea le scrisese intr-o combinatie greu de inteles de scripturi antice. Oamenii de stiinta au constatat dupa sute de ani ca scrisorile erau scrise in mai multe limbi. Sora Maria reusise sa fie un lingvist remarcabil, in timpul petrecut la manastire. „Am ...