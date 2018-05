Se aflau in masina, pe DN7, cand in fata le-a aparut din senin o mireasa. Au reusit sa evite un accident in ultima clipa. Au coborat din autoturism...

Se aflau in masina, pe DN7, la iesire din Gaesti, cand in fata le-a aparut din senin o mireasa chiar in mijlocul drumului. Soferul a reusit in ultima clipa sa evite un accident. Au coborat imediat din masina sa vorbeasca cu femeia, dar aceasta intrase in pamant.

Si-au continuat drumul, dar nu au reusit deloc sa se linisteasca. Ceea ce li se intamplase parea desprins dintr-un film de groaza.

Asa ca au cautat pe internet sa afle ceva despre acel loc. Asa au aflat ceva infiorator.

Ziua de 24 septembrie 1936 trebuia sa fie cea mai fericita din viata Margaretei Stefanescu. Avea 26 de ani si tocmai se casatorise, conform unor informatii, cu fiul reputatului arhitect Ion Mincu.

Impreuna cu bogata sa familie, imbracata in rochia de mireasa, se indrepta de la Bucuresti spre Campulung, unde servitorii terminasera pregatirile pentru nunta. In dreptul localitatii Gaesti insa, acolo unde a fost ridicata troita in memoria sa, autoturismul lor s-a lovit violent de o masina forestiera, iar Margareta Stefanescu a fost singura care si-a pierdut viata, toti ceilalti ocupanti ai masinii fiind neatinsi.

Zdrobiti de durere, parintii Elena Luiza si Gheorghe Stefanescu si-au ingropat unicul copil la cimitirul Bellu din Bucuresti, imbracata in rochia de mireasa pe care se mai puteau vedea petele de sange. La scurt timp dupa tragedie, Gheorghe Stefanesu a inceput sa-si viseze fata moarta plangand si spunandu-i: „Nu ma lasa singura in Bucuresti! Fa-mi o casa pe deal si adu-ma inapoi, la Campulung!”. Intelegand mesajul, tatal a cheltuit o avere pentru a construi Biserica Miresei, de pe dealul Flamanda, o adevarata capodopera din piatra de Albesti, cu marmura in care sunt sculptate flori de crin, ridicata de mesteri italieni. O biserica ridicata pe ruinele alteia, numita „Schitul Mireselor”, acolo unde fetele sarace erau inzestrate. Aici a fost adus trupul Margaretei si ingropat intr-un mormant tot din marmura, ca un voal.

Preotul paroh Marian Dinitoiu spune ca nici un cuplu care s-a casatorit aici nu a divortat si ca mireasa Margareta este o adevarata ocrotitoare pentru tinerii care pornesc impreuna in viata. Gheorghe Stefanescu, unul dintre cei mai bogati oameni din Campulung, a murit sarac si, alaturi de sotia si fiica sa, a fost inmormantat tot in incinta bisericii. Tot preotul Dinitoiu spune ca nu stie sa mai existe rude in viata ale familiei Stefanescu. Astfel s-ar putea explica de ce troita de pe DN 7, ridicata in locul unde mireasa Margareta a murit nevinovata, se afla acum in paragina.

Si totusi, peste timp, raman cateva intrebari: ce blestem s-a abatut asupra acestei familii, ai carei membri s-au stins in doar cativa ani? Cat de multe posibilitati ar fi fost, in anul 1936, sa se produca un accident rutier, avand in vedere numarul foarte mic de autoturisme? Ce legatura este intre tragedia Margaretei si dramele care se produc in zilele noastre pe acelasi tronson de drum?, scrie cronica-gaestiului.ro.

Localnicii spun ca exista o legenda potrivit careia Margareta isi cauta mirele. De aceea, cei mai multi care mor in accidentele din acea zona sunt de sex masculin.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.