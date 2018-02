Se anunta noi PROTESTE de amploare in Capitala: Care sunt NEMULTUMIRILE politistilor

Liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor, Dumitru Coarnă, a declarat, joi, că a depus la Primăria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting în faţa sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemulţumirii poliţiştilor cu privire la salarii şi programul de lucru.

„Am şi declanşat procedura de autorizare. Am depus la Primăria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting în 24 martie în faţa Ministerului de Interne”, a declarat Dumitru Coarnă pentru agenţia de presă MEDIAFAX.

Liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) a adăugat că a făcut propuneri reprezentanţilor Poliţiei Române şi Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru soluţionarea problemei legate de programul de lucru al poliţiştilor.

"Am avut o întâlnire la MAI cu un secretar de stat, dar a fost doar ca să marcheze momentul. Cei de la Poliţia Română ne-au contactat, dar nu au ce le trebuie. Ei vor să facă program de lucru fără oameni. Nu se poate. Trebuie să angajazeze oameni. Nu există nicio variantă pentru un program normal şi legal de lucru, decât dacă angajează 25.000 de oameni. Ar mai fi o variantă B de compromis şi anume să plătească munca suplimentară, care acum prin Ordonanţa 90 este interzisă plata muncii suplimentare. Ca să reglăm cât de cât deficitul acesta de personal, ar trebui să corecteze Ordonanţa nr. 90, art. 8, să plătească munca suplimentară, un maxim de 32 de ore pe lună, atât cât prevede legea. Atunci am putea să intrăm într-o oarecare logică. Acestea au fost propunerile pe care le-am făcut conducerii IGPR şi MAI. Am propus încadrarea corespunzătoare conform organigramei. Dacă nu există posibilitatea asta, să se plătească munca suplimentară", a explicat Dumitru Coarnă.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor "Sed Lex" a afirmat, joi, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că analizele sale indică un impact bugetar pentru asigurarea "permanenţei la domiciliu"de aproape 9 milioane de euro.

„Am o primă analiză făcută de mine care arată care este impactul financiar bugetar. Impactul financiar pentru permanenţa la domiciliu făcut în decembrie anul trecut, fără să luăm în calcul promoţia care a venit acum, era undeva în jur de 4 milioane de euro pe an. Dacă se forţează un pic nota, şi nu facem altceva decât să intrăm în ture şi în schimburi, atunci impactul financiar va fi dublu, cel puţin 8 milioane de euro, poate chiar undeva în jur la 9 milioane de euro”, a declarat Vîlnei.