Se anunta o mare rascoala in PSD! Scrisoarea care l-ar putea disturge pe Liviu Dragnea! Analist politic: "Aceasta ruptura..."

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat miscarea mai multor organizatii din PSD care intentioneaza sa solicite un CEx. 30 de organizatii judetene doresc organizarea unui CEx cat mai repede, in conditiile in care liderul Liviu Dragnea incearca sa amane CEx-ul. Sursa citata informeaza ca liderii PSD din teritoriu pregatesc si o scrisoare deschisa prin care solicita convocarea cat mai rapida a CEx. Totodata, in scrisoarea care va fi depusa la partid vor fi semnalate si nemultumiri aduse de acestia conducerii actuale a PSD. Printre vocile critice la adresa lui Dragnea se numara nume importante precum Paul Stanescu, Mihai Tudose, Nicolae Badalau, dar si alti lideri din PSD. Dragnea trebuie sa schimb ...