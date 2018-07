Se anunta scumpirea painii. Pretul graului creste puternic pe fondul secetei din Europa

Cotaţia grâului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingând cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, preţurile fiind susţinute de vremea secetoasă care a redus producţia în Europa, în regiunea Mării Negre, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Cel mai tranzacţionat contract futures la Chicago Board Of Trade a înregistrat o creştere de 1%, până la 5,02 dolari per bushel, în apropiere de vârful de 5,05 dolari per bushel atins în timpul şedinţei, cea mai ridicată cotaţie înregistrată după data de 10 iulie. Creşterea de 1% înregistrată miercuri vine după un avans de 1,9% în timpul şedinţei de marţi.

"Valul de căldură din Europa face ca preţurile să crească. Europa nu are o recoltă mare în acest an pentru a acoperi deficitul de aprovizionare rezultat în urma unei producţii mai mici în Rusia. Acest lucru ar putea stimula exporturile SUA, ceea ce susţine preţurile la bursa CBOT", a declarat un analist.



Franţa, Germania, Polonia şi Ucraina se numără printre ţările europene unde vremea secetoasă ameninţă recoltele de grâu. Firma de consultanţă Strategie Grains a decis să îşi revizuiască în mod semnificativ estimările privind recolta de grâu moale din acest an a Uniunii Europene, luând în calcul producţii mai mici la hectar pentru primii doi producători din blocul comunitar: Franţa şi Germania.



De asemenea, Rusia, cel mai mare exportator mondial de grâu, este pe cale să înregistreze o producţie mai mică în acest an, după cea record de anul trecut.

