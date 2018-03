Se apropie dezastrul?! Meteorologii fac anuntul ingrijorator: „in lunile viitoare incepe. Trebuie sa ne pregatim”

Valul de ger si viscol ce a cuprins Europa chiar la inceputul primaverii pare a fi un efect al incalzirii globale, mai ales ca, in aceste zile, la Polul Nord se inregistreaza temperaturi cu mult peste limita maxima obisnuita pentru aceasta perioada din an.

In consecinta, meteorologii avertizeaza ca oricand e posibil un dezastru ecologic de mari proportii, iar pe termen lung viata pe Terra va fi puternic afectata, cu consecinte greu de imaginat.

In timp ce europenii se confrunta cu o iarna neasteptata si geroasa, cu temperaturi ce scad pana la -35 de grade Celsius, la Polul Nord acestea au crescut chiar si cu 25 de grade Celsius.

De asemenea, si pentru tara noastra s-au emis avertizari meteorologice pentru vreme extrem de rece.

In general, in aceasta perioada din an, la Polul Nord se inregistrau temperaturi de aproximativ -30 de grade Celsius, insa, in mod surprinzator, acestea au inregistrat valori pozitive in ultimele zile.

Gheata din Marea Bering-cele mai mici valori din ultimii 38 de ani



Din cauza acestor temperaturi mult prea ridicate, Marea Bering se confrunta cu cele mai scazute straturi de gheata inregistrate din 1980 pana in prezent. Desi aceasta ar trebui sa fie inghetata in prezent, in partea de Vest a Alaskai s-au observat valuri, nici urma de gheata.



Nivelul de gheata din Marea Bering are cele mai mici valori, din 1980, pana in prezent, raportat la masuratorile efectuate in perioada 15 ianuarie-2 mai, a fiecarui an.



"Acoperind mai mult de doua milioane de kilometri patrati, Marea Bering este marginita la est si nordest de Alaska, la vest de Siberia si Peninsula Kamceatka, la sud de Peninsula Alaska si de Insulele Aleutine si in nordul indepartat de Stramtoarea Bering care separa Marea Bering de Marea Chukchi din Oceanul Arctic.



Datorita schimbarilor climatice, evolutia climei si ecosistemului Marii Bering este nesigur. Aceasta este o problema in doua sensuri: schimbarile climatice influenteaza ecosistemele si ecosistemele servesc ca indicatori pentru schimbarile climatice", conform Wikipedia

