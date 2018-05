Se apropie nunta? Alexia si Mario Fresh se gandesc la casatorie. Declaratii bomba din relatia lor

mario si alexia

Alexia, fiica Andreei Esca, si Mario Fresh formeaza un cuplu de aproape doi ani. Cei doi tineri sunt extrem de frumosi, de simpatici si plini de viata.

Chiar daca in cateva luni nu vor mai fi in fiecare zi impreuna, asta pentru ca Alexia va pleca sa studieze in strainatate, Mario ii promite iubirea lui si ii transmite ca o va astepta cat este nevoie. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Alexia si Mario au vorbit despre relatia lor, despre cum s-au cunoscut, dar si despre casatorie.

"Ne-am cunoscut la lansarea piesei "Ziua mea", era la un club din Bucuresti, era pe zi, eu eram acolo cu familia si a venit si ea. Antonia mi-a facut cunostinta. Am facut aia tipica, imi dai si mie numarul tau sa vorbim? Fluturi in stomac, nu mai putea. Ne mai certam, dar eu sunt foarte matur. Nu prea ne certam si chiar daca ne certam suntem lucruri de astea marunte. Pe 30 iulie facem 2 ani. O sa fie cea mai frumoasa vara din viata noastra ca vom scapa de BAC. Eu nu vreau afara, am aici baietii meu. Eu am impins-o sa mearga afara, i-am spus ca e vorba de cariera ei si de viata ei ca om", a spus Mario la Star Matinal.

"Mama il place pe Mario pentru ca e un baiat respectuos si orice alegere fac, ea e de acord cu mine. Avem BAC-ul, avem emotii si dupa aia vacanta de vara. Nu m-am decis unde vreau sa studiez, dar cred ca in Anglia si stau 3-4 ani. Mario ma sustine intotdeauna orice as face. E un tip romantic, vine cu un trandafir la mine si chiar fara ocazie si eu sunt romantica", a spus Alexia.

Alexia si Mario au vorbit si despre gandurile de casatorie. Exemplul relatiei parintilor lui Mario pare sa fie pe placul celor doi, iar daca ar fi sa ne luam dupa declaratiile Alexiei, nunta se apropie. Spunem asta pentru ca Mario a povestit despre parintii lui ca s-au casatorit la varsta de 20 de ani, iar Alexia a marturisit ca si-ar dori ca relatia lor sa fie exact ca a parintilor lui Mario.

"E am luat stilul de la mama si tata, incerc sa iau ce e mai bun de la ei, se cunosc de la 15 ani, de la 16 ani au o relatie, la 20 s-au casatorit", a spus Mario. "Mi-as dori sa fie exact aceeasi poveste si la noi", a spus Alexia.

