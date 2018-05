Se ascut iar cutitele intre Andreea Tonciu si Sanziana Buruiana! ”Se baga in viata mea, cum isi permite?”

Nu a durat mult pana cand Andreea Tonciu sa izbucneasca la declaratiile facute de Sanziana Buruiana, prietena ei de odinioara, care a comentat despre probleme din relatia brunetei.

Cearta dintre Tonciu si sotul ei a ajuns la urechile tuturor. Toti s-au dat cu presupusul cat va mai dura acest mariaj care este insotit de atatea certuri, iar unul dintre ”comentatori” a fost prietena ei de altadata, Sanziana Buruiana.

Contactata de reporterii, Sanziana Ba vorbit despre situatia din cuplul Andreea Tonciu – Daniel Niculescu. ”Nu pot spune prea multe lucruri, pentru ca eu nu am mai vorbit cu ea de foarte mult timp. Eu nu doresc raul nimanui, chiar daca nu am mai tinut legatura. Cred ca mai multe lucruri va poate spune ea sau prietenele cu care a fost la mare. Nu vreau sa comentez pe tema acestui subiect. Eu personal imi doresc liniste”, a declarat Sanziana Buruiana.

Imediat ce i-a ajuns la urechi aceasta declaratie, Andreea Tonciu a luat foc si a pus-o la punct pe Sanziana. „Eu chiar nu am ce sa vorbesc despre aceasta domnisoara. Nu am mai vorbit de foarte mult timp. Nu ma intereseaza. Cu toate ca ea se baga asa in viata mea si nu stiu de ce. Ea si-a permis sa isi dea cu parerea despre ce s-a intamplat de 1 mai la mare cand nici macar eu nu iesisem sa fac o declaratie, dar a vorbit ea”, a spus Andreea Tonciu intr-o emisiune TV.

