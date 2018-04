Se cauta soferi romani in Europa! Afla si tu ce salarii se dau!

sofer camion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatorii din sase tari europene au in prezent oferte de munca in strainatate pentru soferii romani, potrivit Tjobs.ro. Ungaria – Sunt 150 de pozitii pentru soferi profesionisti de TIR din Romania. Cerintele includ permis de conducere categoriile C si E, experienta de minim 2 ani, iar cunoasterea limbilor straine e un avantaj. Pachetele salariale includ remuneratia lunara de 800 – 1.200 de euro, plus plata asigurarii. Danemarca – Sunt 45 de oferte de munca tot pentru soferii de TIR cu categoriile C si E. Este nevoie de o experienta minima, cunostinte de limba engleza si detinerea unui pasaport. Unul dintre cei doi angajatori danezi ofera si detalii despre programul de lucru. Salari ...